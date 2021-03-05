Hatay'da asayiş uygulaması Uygulamada bin 880 kişi ve 613 araç sorgulandı

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması yaptı. Yapılan denetimde bin 880 kişi sorgulanırken, 83 saat ile 280 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe Antakya'da birçok noktada asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı asayiş uygulaması yaptı. Drone da kullanılan uygulamada ekipler, şehrin birçok noktasında şüphelendiği araçları durdurup sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Denetimlerde 613 araç, 22 motosiklet ile bin 880 kişi sorgulandı, 5 sürücüye araçları muayenesiz olduğu, 3 kişiye de ehliyetsiz araç kullandıkları gerekçesiyle toplan 8 bin 250 lira para cezası verildi. Araç kontrollerinde ayrıca gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen83 saat ile 280 paket sigara ele geçirildi.

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