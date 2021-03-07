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Bakan Selçuk: Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız

DHA

Bakan Selçuk: Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız


İzzet NAZLI/HATAY,(DHA)AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'un Canik ilçesinde E.M.´nin eski eşi İbrahim Zarap tarafından 5 yaşındaki çocuğunun önünde öldüresiye dövülmesi olayıyla ilgili, "Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız ve davaya da müdahil olacağız. Hem annemizin hem de evladımızın gereken bütün psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Bir dizi toplantı ve ziyaret için Hatay´a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından Belen ilçesinde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada, hatıra ormanının ilk etapta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için organize edildiğini ancak 4 Mart Perşembe günü Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askere ithafen hatıra ormanının kurulacağını söyledi.
Terörle mücadelenin her zaman devam edeceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Türk-İş Genel Yönetimi çok doğru, çok yerinde bir kararla bu hatıra ormanını kazada şehit olan kahraman askerlerimize ve komutanımız Osman Erbaş´ın adına ithaf etme kararı aldı. Ben bu karar için tekrar Türk-İş Genel Başkanı´na teşekkür etmek isterim. İnşallah bu orman ve burada yetişecek ağaçlar her daim bize vatanımızın önemini anlatacak ve her daim bize nefes olacaklar. Kahramanlarımızın emekleriyle ilmek ilmek dokunan vatanımızın önemini bir kez daha bizlere hatırlatacak" dedi.
'DERİNDEN SARSILDIK'
Başta şehit ve gazi anneleri, eşleri ve kızları olmak üzere tüm kahraman kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutladığını aktaran Bakan Selçuk, bu özel günün bir daha şiddetin yaşanmadığı, kadına yönelik ayrımcılığın yaşanmadığı günlerin miladı olmasını diledi. Selçuk, "Çünkü dün Samsun´da çok acı bir olayla karşılaştık. Bir annenin, bir kadının evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüler ile hepimiz derinden sarsıldık. Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız ve davaya da müdahil olacağız. Hem annemizin hem de evladımızın gereken bütün psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
'KAMU ÇALIŞANLARININ YÜZDE 40'I KADIN'
Son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye´nin kalkınırken AK Parti hareketinin en önemli unsurunun kadınlar olduğunu belirten Bakan Selçuk şunları söyledi:
"Kadınlar, aile müessesemizin en önemli unsuru. Aynı zamanda sevginin, saygının, dayanışmanın en temel öznesi. Bizim kadim tarihimiz, yüreği azim ve cesaret dolu kahraman, fedakar kadınlarla dolu. Dolayısıyla bu mücadelede kadınlarımız en önde, aktif bir şekilde devam ettiler. Bugün, Türkiye´de kadınlarımızı eğitimden sağlığa, kültürden sanata, bürokrasiden siyasete her alanda daha fazla görmekteyiz bu da bize büyük bir mutluluk veriyor.  Biz hep diyoruz ki; `güçlü kadın güçlü aile´ demek, `Güçlü aile, güçlü Türkiye´ demek.  Dolayısıyla kadınlarımızın her alanda daha fazla yer alması bizim için mutluluk verici. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için uğraşıyoruz ve geldiğimiz noktada şu an kamu çalışanlarımızın yüzde 40´ı kadın, milletvekillerimizin  yüzde 17´sini aşkın kadın, öğretmenlerimizin ve mimarlarımızın yarıdan fazlası artık kadın. Bu oranları işçilerimizde ve çalışanlarımızda da görüyoruz. Sendikalarımız arasında da kadın üye sayılarımız giderek artıyor. Her daim konfederasyonlarımıza ve sendikalarımıza yaptığım çağrıyı bir kez daha yinelemek istiyorum buradan. Tabii ki sendikalarımızda kadın üye sayısı çok önemli fakat daha da önemlisi sendikalarımızın ve konfederasyonlarımızın yönetiminde kadınlara daha fazla yer vermeleri. İnşallah önümüzdeki dönemde ben inanıyorum ki sendikalarımız ve konfederasyonlarımızın yönetimlerinde daha fazla kadın yer alacak."
'KADINLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Kadına şiddet konusunda değerlendirmelerini sürdüren Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
"Kadına şiddet konusunda her daim amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir Türkiye için beraber uğraşacağız. Bu noktada bakanlık olarak 81 ildeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle, kadın konukevlerimizle, ilçelerimizdeki sosyal hizmet birimlerimizle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca ALO 183 hattımız, mobil uygulamamız olan İçişleri Bakanlığımız'ın uygulamaya geçirdiği KADES uygulamamızla bütün kadınlarımızın kendini daha güvende hissetmesi için uğraşacağız. Bugün, burada çok güzel bir birliktelik içindeyiz, inanıyorum ki bu hatıra ormanı emekçi kadınlarımız, kahraman kadınlarımız, şehit annelerimiz ve gazi kadınlarımız için çok önemli olacak. En önemlisi geçtiğimiz hafta şehit verdiğimiz Mehmetçiklerimiz'i Hatay´da hatırlamamıza vesile olacak."
DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-03-07 15:09:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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