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Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi; anne ve oğlu hastanede

DHA

Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi; anne ve oğlu hastanede


İzzet NAZLI/HATAY,(DHA) HATAY´ın Antakya ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler İnci ve Eleday Erek hayatını kaybetti, yaralanan anne Nazlı Erek (25) ile oğlu İbrahim Erek (3) hastanede tedaviye alındı.
Antakya'ya bağlı Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi´ndeki iki katlı evin üst katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken evde ikiz kardeşler İnci ve Eleday Erek´in cansız bedenine ulaşıldı. Yangında yaralanan anne Nazlı ile oğlu İbrahim Erek, ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazlı Erek´in eşi Ali Erek´in yurt dışında çalıştığı öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-03-07 15:28:51

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