Hatay’da yasaksız ilk pazarda sahillere akın ettiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşık üç ay sonra kaldırıldığı ilk pazar gününde Hataylılar, sahillere akın etti.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle üç aydır tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu haftadan itibaren şehirlerin korona virüs yoğunluğuna göre belirlendi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde üç aydır ilk defa pazar günü sokağa çıkanlar ise sahillere akın etti. Kimileri sahilde yürüyüş yaptı, kimileri oturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.