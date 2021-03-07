Bakan Selçuk'un Hatay ziyareti

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay Valiliği ve Antakya Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret ederek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Ardından Bakan Selçuk Antakya Belediyesini ziyaret etti. Bakan Selçuk, ziyaretinde Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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