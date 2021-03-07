Bakan Selçuk beşiz bebekleri ziyaret etti

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Suudi Arabistan’dan getirilen beşiz bebek sahibi aileyi evinde ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmasıyla Covid19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da zor günler geçirdikleri için Türkiye’ye getirilen beşiz bebek sahibi Merve Hüseyin Huyluoğlu çiftini Antakya ilçesinde bulunan evlerinde ziyaret etti. Burada Huyluoğlu çifti ile bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, beşiz bebeklerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

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