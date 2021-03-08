Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

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Ferhat DERVİŞOĞLU/KUMLU(Hatay), (DHA)HATAY´ın Kumlu ilçesinde minibüsle çarpışıp dere yatağına uçan otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kumlu-Reyhanlı karayolunda meydana geldi. Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halit Yıkık (34) yönetimindeki 31 ADP 479 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Ali El Yusufçi, Riham Nasif (17), Halit El Hamid (41), Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali El Yusufçi, Riham Nasif ve Halit El Hamid´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalid Aljdoh ve Fayyad Abdulrezzak Alik ise ambulanslarla Kırıkhan ve Reyhanlı´daki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi de otopsi için morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-03-08 11:38:40



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