İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

İskenderun'da dün gece saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Caddesi, Anıt Alanı ve bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde yağmurun durmasıyla sular çekilmeye başladı. Belediye ekipleri, su dolan caddeler ile kanalları açmak için çalışmalarına devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-03-08 12:59:56



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