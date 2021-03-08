Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda Kayserispor maçında ilk on bir oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı.

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