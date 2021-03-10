Antikacı Öztan: "Bu iş benim için hobi ölene kadar devam"

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da antikacılık yapan Aydın Öztan, bu işin kendisi için bir hobi olduğunu ömrü yettiğince yapacağını söyledi.

Öztan, antika eşyalara merakının genç yaşlarda İstanbul’da başladığını belirterek, "Bit pazarlarında, büyüklerimizden, okuduğum belgelerden antika merakım arttı ve bu zamana kadar devam ediyor” dedi.

Türkiye'nin birçok yerinden hatta yurtdışından bile antika eşyalarını görüp almaya gelenlerin olduğunu belirten Öztan, "Buradaki antika eşyaları İstanbul veya Ankara’dan bulamazlar. Saatlerim, bakırlarım, camlarım, personellerim ve radyolarım çok eski. 7080 yılından başlayıp, 100150 yılına kadar dayanan eşyalarım var” diye konuştu.

Antika eşyalarını 50 liradan başlayıp, 5 bin liraya kadar çıkan fiyatla sattığını belirten Öztan, "Bu iş her şeyden önce benim için hobi. Daha önceden yaptığım için bu işi, evimde de bir sürü antika eşya var. Onlar çok daha değerli ve güzel. Seçilmiş malzemeler. Böyle devam edip gidecek. Ömrümün yettiği kadar, ölene kadar devam” şeklinde konuştu.

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