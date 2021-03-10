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Bacak kemiğinden çene yapıldı kansere veda etti Kanserli tu¨mo¨ru¨n agˆız ic¸ini kaplaması nedeniyle c¸ene kemigˆi c¸ıkarılan hasta, bacagˆından alınan kemikle yeni c¸eneye kavus¸tu

İHA

Bacak kemiğinden çene yapıldı kansere veda etti Kanserli tu¨mo¨ru¨n agˆız ic¸ini kaplaması nedeniyle c¸ene kemigˆi c¸ıkarılan hasta, bacagˆından alınan kemikle yeni c¸eneye kavus¸tu

Hatay'da iki ay o¨nce, kanserli tu¨mo¨ru¨n agˆız ic¸ini kaplaması nedeniyle c¸ene kemigˆi c¸ıkarılan 45 yas¸ındaki Aytac¸ Akgu¨ner, bacagˆından alınan kemikle yeni c¸eneye kavus¸tu.
C¸ene kemigˆinde gelis¸en tu¨mo¨ru¨n, agˆız ic¸ini kaplaması ve yemek yemesini engellemesi nedeniyle birc¸ok merkeze bas¸vuran Aytac¸ Akgu¨ner, I·skenderun Gelis¸im Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstru¨ktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Uc¸ak ve ekibi tarafından gerc¸ekles¸tirilen 11 saatlik operasyonun ardından, hem yeni c¸eneye kavus¸tu, hem de kanserden kurtuldu.

“Hastamız kanserden tamamen kurtuldu”
Nadir go¨ru¨len kanser tiplerinden olan c¸ene kanseri operasyonu hakkında bilgiler veren Op. Dr. Murat Uc¸ak, “Hastamız, birc¸ok merkezden sonra, bize bas¸vurdu. Kendisi bu su¨rec¸te hastalıgˆını ihmal ettigˆinden, c¸ene kemigˆindeki tu¨mo¨r daha da yayılarak, s¸ah damarına kadar ilerlemis¸ti. Hastamızın hayati tehlikesi oldugˆundan, acilen ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ekibimizle, ameliyatı planladık ve c¸ene kemigˆindeki tu¨mo¨ru¨ tamamen temizledik ve bacagˆından aldıgˆımız kemikle, hastamızın c¸enesini onardık. I·ki aylık zorlu bir su¨rec¸ sonunda hastamız iyiles¸ti ve tu¨mo¨rden tamamen kurtuldu. Aytac¸ Bey, artık rahatlıkla yemegˆini yiyebiliyor. Bu su¨rec¸te emegˆi gec¸en tu¨m sagˆlık c¸alıs¸anlarımıza tes¸ekku¨r ediyorum” ac¸ıklamasında bulundu.

“Ameliyattan sonra c¸ifte mutluluk yas¸adık”
Baba Kasım Akgu¨ner ise evladının sagˆlıgˆına kavus¸masını sagˆlayan Op. Dr. Murat Uc¸ak’a tes¸ekku¨r ederek, “Ogˆlum, is¸sizlikten bunalıma girdi, rahatsızlandı. I·s¸ bulamadıgˆından sıkıntılı bir su¨rec¸ yas¸adık. C¸ene bo¨lgesinde rahatsızlıgˆı bas¸ladı ve muayene sonrasında biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucunda kanser oldugˆunu o¨gˆrendigˆimizde, memur olarak atandıgˆını da o¨gˆrendik. Bir taraftan sevinc¸, digˆer taraftan u¨zu¨ntu¨ yas¸adık. Ogˆlum 11 saatlik ameliyata alındı ve bir su¨re sonra eski sagˆlıgˆına kavus¸tu. Ameliyat su¨recinden bu gu¨ne kadar destegˆi ve ilgisi u¨zerimizde olan Op. Dr. Murat Uc¸ak ve sagˆlık ekibine c¸ok tes¸ekku¨r ediyorum. Ogˆlum; hem memur oldu, hem sagˆlıgˆına kavus¸tu” dedi.

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