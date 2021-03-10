Hatayspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de 46 puanla 6'ıncı sırada bulunan Atakaş Hatayspor, 13 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Hafta başından itibaren, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo beyazlı ekip, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadı'nda antrenman yaptı. Futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas drili, taktik çalışması ve dar alan çalışması yaptığı idman, yaklaşık bir yirmi dakika saat sürdü.

Takımda, kart cezası bulunan Youssouf Kone ve Yusuf Abdioğlu ile sakatlığı bulunan Selim Ilgaz Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alamayacak. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-03-10 20:44:41



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