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Hatay Stadyumu, Atakaş Hatayspor´a devredildi

DHA

Hatay Stadyumu, Atakaş Hatayspor´a devredildi


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)-GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 yılında temelleri atılan Hatay Stadyumu, Hatay Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde yapılan protokolle Hatayspor Kulübü'ne devredildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 yılında temelleri atılan Hatay Stadyumu'nun yapımı tamamlandı. 25 bin kişilik stadyum, Hatay Valiliği tarafından, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a kiralandı. Bir senelik imzalanan protokol, her sene yenilenecek.
Hatay Valiliği binasında düzenlenen imza töreninde konuşma yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, stadın büyük bir bölümünün tamamlandığını ifade ederek şunları söyledi;
"Gençlik ve Spor Bakanlığı´na kulübün kiralama talebini ilettik ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da kiralama talebi uygun görüldü, stadımızı Atakaş Hatayspor´a kiralıyoruz. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, stadyumun tamamlanması konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu´nun çok büyük destekleri oldu. Özellikle son zamanlarda bize göndermiş oldukları ödemelerle çok ciddi bir ilerleme kaydettik ve stadyumu hazır hale getirdik. Şu an imzalayacağımız protokolle de Hatay Stadyumu artık Atakaş Hatayspor´un yeni yuvası olacak. İnşallah Hatayspor yeni stadyumunda güzel maçlar oynayarak Hatay´a, Hataylılara güzel günler yaşatacak. Hatay Stadyumu´nun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Covid-19 salgının bitmesiyle de tribünlerin tamamını doldurup, hep birlikte Atakaş Hatayspor´un başarılarına şahitlik edeceğiz. Atakaş Hatayspor´a sonuz başarılar diliyorum."
SAVAŞ; AMACIMIZ, ATAKAŞ HATAYSPOR´UN AVRUPA´DA MÜCADELE ETMESİNİ SAĞLAMAK
Stadyumun temeli atıldığı günden bu yana emeği geçen herkese teşekkür eden Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, insanlar arasındaki ilişkiye pozitif anlamda katkı sağlayacak her türlü güzel oluşumun içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.
Savaş, konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi;
"Atakaş Hatayspor nasıl ki 3´ünü Lig´den alıp şu anda Süper Lig´de bu sıralamalara getirdiysek bundan sonraki amacımızda Atakaş Hatayspor´un Avrupa´da mücadele etmesini sağlamak. İnşallah üç yıl içerisinde bu gayemizi de gerçekleştireceğiz. Yeni stadyumla bu hedefimiz daha da netleşmeye başladı.  Artık Atakaş Hatayspor borçlarla, küme düşme ile anılmıyor. Tek eksiğimiz Süper Lig´ yakışır bir tesis. Bu eksiğimizi de valimizin destekleri ile gidereceğiz. Yeni tesislerle birlikte gerek altyapı ile gerek A Takım ile Avrupa standartlarını uygulamamız gerekmekte. Düzenlenen bu imza töreni tarihe atılan bir imzadır. Umuyorum ki bir imza töreni de yeni tesisler için düzenlenir. Hayırlı uğurlu olsun."
İLK MAÇ 27 MART´TA FENERBAHÇE İLE OYNANACAK
Yeni stadyumun açılış maçını Fenerbahçe ile oynayacaklarını açıklayan Savaş, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile fikir birliği içindeyiz. İnşallah 27 Mart´ta Fenerbahçe ile açılış maçını yapacağız. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Atakaş Hatayspor onursal başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş´ın yanı sıra, törene, Hatayspor kulüp başkanı Nihat Tazearslan, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Şensöz ve Atakaş Hatayspor´un bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Hatay Stadyumundan drone görüntüleri
Hatay valisi Rahmi Doğan´ın konuşması
Hatayspor onursal başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş´ın konuşması
İmza protokolünden detaylar
Hatay Stadyumundan detaylar   DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-03-11 15:10:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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