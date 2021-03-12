Hatay´da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - HATAY´da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Maddi hasara yol açan ağaçlar, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Hatay´da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle, hayatı olumsuz etkiledi. Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde fırtına, bazı ağaçları kökünden söktü. Park halindeki araçların üzerine düşen ağaçlar, maddi hasara yol açtı. Araçlara hasar veren araçlar, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez izzet NAZLI

2021-03-12 06:40:26



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