Koyun tek batında 6 yavru doğurdu

Hatay'ın Payas ilçesinde bir koyun tek batında 6 yavru dünyaya getirdi.
Payas'ta 30 yıldan bu yana küçükbaş yetiştiriciliği yaptığını belirten Ali Küçükoğlu, koyunlardan birinin sabaha karşı doğuma başladığını belirterek, "İlk önce 3 yavru dünyaya getirdi. Doğum bitti sandım. Ancak ardından 3 yavru daha dünyaya getirince ben de şaşırdım. İlk defa böyle bir durum ile karşılaştım. Daha önce 23 yavru yapan koyun gördüm. Ama ilk kez bir koyunum 6 yavru birden dünyaya getirdi" dedi.
Ali Küçükoğlu'nun yeğeni Hacı, 6 yavruyu birden görünce büyük sevinç yaşayıp onları kucağına alarak sevdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.