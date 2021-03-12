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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İHA

Hatay’da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde 100 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Saraykent Mahallesindeki bir evde arama yapıldı. Evde 100 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu.
Gözaltına alınan A.A. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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