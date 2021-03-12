Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

Bordobeyazlı kafile bugün akşam saatlerinde havayolu ile Rize’ye hareket edecek.

Hatayspor’da Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Youssouf Kone kırmızı kart, Yusuf Abdioğlu ise sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maç kadrosunda yer alamayacak.

Hatayspor, Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı’nda Pazar günü saat 16.00’da karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.