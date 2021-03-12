Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Hatayspor, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
Bordobeyazlı kafile bugün akşam saatlerinde havayolu ile Rize’ye hareket edecek.
Hatayspor’da Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Youssouf Kone kırmızı kart, Yusuf Abdioğlu ise sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maç kadrosunda yer alamayacak.
Hatayspor, Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı’nda Pazar günü saat 16.00’da karşılaşacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.