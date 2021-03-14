Soğuğa aldırmadan sahilde yüzdüler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde buz gibi havada 2 çocuk denize girdi.

Samandağ'da bulunan Çevlik plajında 2 çocuk güneşsiz havada denize girdi. Sahilde bulunan vatandaşların meraklı bakışları altında denize giren çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.