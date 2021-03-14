Samandağ'da trafik kazası

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, SamandağAntakya karayolu üzerinde bulunan Yeşilköy Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 SH 558 plakalı otomobil ile 31 AHY 07 plakalı otomobil kaza yaptı.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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