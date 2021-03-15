Amik Ovası´nda meyve bahçeleri rengarenk oldu



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'ın bereketli topraklarına sahip Amik Ovası´nda yağışların ardından baharla birlikte meyve ağaçları çiçek açtı. Rengarenk bahçelele gelen vatandaşlar, fotoğraf çektirip, piknik yaparak günlerini değerlendirdi.

Hatay'ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası´nda arazilere dikili olan meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Adeta bir renk cümbüşü sunan Amik Ovası´nda farklı renkler, görenleri hayran bırakıyor. Yanına çocuklarını alan vatandaşlar çiçeklerle bezenmiş olan ovada piknik yapıp, baharın keyfini çıkarıyor. Bölgede yüksek tepede hafta sonunu piknik yaparak geçiren aileler, Hatay´da hafta sonu gündüzleri sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını değerlendirdiklerini, kalabalık mekanlardan uzakta ailece piknik yaptıklarını kaydetti. Piknikte yemek hazırlayan Meryem Yıldız, "Burada mesafe maske temizlik kurallarına uyarak hafta sonunu değerlendiriyoruz. Bundan da mutluyuz. Burada baharla birlikte ağaçlar çiçek açtı. Doğa çok güzel. 3,5 aydır bugünü bekliyoruz. Pandemiden sonra pazar gününü değerlendirerek piknik yapmaya geldik. Biz her yıl buraya geliriz. Mart ayında çiçekler açtı, çok güzel" dedi.

MEYVE BAHÇELERİNDE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Hafta sonunu kalabalık ortamlardan uzakta geçirmeyi tercih eden Sermin Çam ise geldiği meyve bahçelerinde bol bol fotoğraf çekme imkanı buldu. Çam, "Aslında çok iyi oldu. Hafta içi ev ile iş arasında boğuluyorduk. Zamanımız kısıtlı, bir şey yapamıyorduk. Zaten işin stresi yoğunluğu, insanları psikolojik olarak bayağı rahatsız etmişti. Bu şekilde mesafeli düzgün, temizlik kurallarına uyarak dışarı çıkıp herkesin yoğun olduğu yerde değil de daha çok kimsenin olmadığı, ailemizle iç içe olup hijyenik ortamları seçiyoruz. Burada günün stresi ve yoğunluğunu atıyoruz. Haftaya ise daha temiz, daha dinç, beyin boşalmış şekilde giriyoruz. Bu da çok daha güzel oluyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-03-15 11:13:58



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