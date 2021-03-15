Badem ağaçları çiçek açtı vatandaşlar bahçelere akın etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'da baharın gelmesiyle birlikte ReyhanlıAntakya karayolu üzerindeki badem ağaçları çiçek açtı. Vatandaşlar ise çiçek açan meyve bahçelerine akın etti.

Meyve bahçeleri kenarında mangallarını yakan vatandaşlar semaver keyfi yaptı. Kalabalık ortamlardan uzaklaşmak için doğayı tercih ettiklerini söyleyen vatandaşlar, "Normalleşme dönemine girdiğimiz bugünlerde evden çıkıp doğayla başbaşa olmak istedik. Bu güzellikleri görmeye hasret kalmıştık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.