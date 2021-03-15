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Hassa'ya 50 yataklı devlet hastanesi yapılıyor

İHA

Hassa'ya 50 yataklı devlet hastanesi yapılıyor

Hatay'ın Hassa ilçesine 50 yataklı yeni devlet hastanesi yapılıyor.
Yaklaşık 40 milyon liraya malolacak toplam 5 katlı, 50 yataklı kapasiteli yeni hastane 14 bin 500 metrekare olacak. Dahiliye, çocuk, genel cerrah, kadın doğum, diş polikliniği hizmetleri verilecek hastanede poliklinik oda sayısı 20'ye çıkarılacak.
Acil servis ise daha geniş kapasiteli olacak. Tahlil ve tetkik röntgen bölümleri ise bodrum katta hizmet verecek.
Yeni hastanenin yaklaşık 2 yılda tamamlanarak hizmet girmesi hedefleniyor.

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