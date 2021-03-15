Reyhanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Ekmen Caddesi üzerinde plakasız motosiklet, H.A. idaresindeki 31 MB 4914 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten uçan sürücü M.B. ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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