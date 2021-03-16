'Hatay'ın pandemide solunum cihazı ve dezenfektan üretiminde büyük katkısı oldu'



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Hatay´ın pandemi döneminde solunum cihazı ve dezenfektan üretiminde büyük katkıları olduğunu kaydetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Özer´i, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu ile Okul Müdürü Yusuf Yıldırım karşıladı. Mahmut Özer, koronavirüs pandemisinin başladığı, Türkiye´nin ihtiyacı olduğu dönemde okulların çok büyük katkılar ortaya koyduğunu anlattı. Özer, "N95 maske üretimi ve Hatay´da solunum cihazı üretimleri, dezenfektan üretimi ile katkılar verdiniz. Bu desteklerinizden dolayı başta idareciler olmak üzere okul öğretmenleri ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Mahmut Özer, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, okulun tüm atölyelerini gezip, hem öğretmenlerden hem de öğrencilerden bilgi aldı.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım, Türkiye´nin lokomotifi olma yolunda çok çalıştıklarını ve çeşitli projeleriyle katkı vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.DHA-Eğitim Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-03-16 13:59:18



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