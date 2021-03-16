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Erdoğan: "Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Oyuncularımız çok yoğun bir tempodan çıktı"

İHA

Erdoğan: "Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Oyuncularımız çok yoğun bir tempodan çıktı"

Süper Lig'in 31. haftasında bay geçen Hatayspor antrenmanlarına devam etti. Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleşen antrenmanda Teknik Direktör Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu. Futbolcularına güvendiğini belirten başarılı hoca, takımın yoğun bir tempodan çıktığını ifade etti.
Süper Lig'in 31. haftasını bay geçecek olan Hatayspor hazırlıklarını Antakya Atatürk Stadı'nda sürdürdü. Teknik Direktör Ömer Erdoğan antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün son bir idman yaptıklarını ve oyuncularına izin vereceğini söyleyen Erdoğan, "Bu hafta sonu bay geçiyoruz. Daha sonra milli ara var. Yani 2 haftamız boş geçmiş olacak. Bu süreçte oyuncularımız çok yoğun bir tempodan çıktı, aileleri ve ülkelerinde kısa bir izin geçirerek mental olarak toparlayacaklarını düşünüyorum. Fiziksel olarak da dinlenmiş olacağız. Galatasaray maçına kadar da 2 hafta hazırlanma sürecimiz olacak. İnşallah bu süreci de çok iyi bir şekilde geçirip, Galatasaray maçında istediğimiz oyunu ve galibiyeti alırız" ifadelerini kullandı.
27 Mart’ta Fenerbahçe ile oynanması beklenen hazırlık maçına da değinen Erdoğan, "O maçla ilgili görüşmeler yapılıyor, büyük ihtimalle olacak ama daha kesin bir karar ve tarih yok. Olursa bizim için Galatasaray maçı öncesi hazırlanacağımız güzel bir fırsat olur. Bugüne kadar çok fazla forma şansı veremediğimiz arkadaşlarımızı görme imkanımız olacak. Çünkü bizim de takımımızdan 45 oyuncumuz milli takıma davet edildi, onların yokluğunda bu arkadaşlarımızın fiziksel seviyelerini yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
Galatasaray maçında iki sol bek oyuncunun yokluğunda Mesut’a güvendiğini dile getiren Erdoğan, "Mesut bizim için çok önemli bir isim, takımın kaptanı. Son haftalarda fazla forma şansı bulamasa da, çok iyi bir profesyonel. Sağlıklı olduğu takdirde Mesut oynayacak” cümlelerine yer verdi.
Son haftalarda alınan istikrarsız sonuçlara değinerek oyuncularına güvendiğini belirten Erdoğan, "Rizespor karşılaşmasında, Kayserispor maçına nazaran daha iyi bir Hatayspor vardı. Gol pozisyonlarına girip, fazla net pozisyon vermedik. İlk yarı ortada geçen bir maçtı, ikinci yarı şanssız bir gol yedik. Ben oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Bu oyuncu grubu bugüne kadar 46 puan topladı, bundan sonra önümüzde 11 maç ve alabileceğimiz 33 puan var. Buradan da maksimim puanı alıp, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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