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Evinde 47 kilo esrarla yakalandı

DHA

Evinde 47 kilo esrarla yakalandı


Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN(Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 47 kilo 200 gram takoz esrar, 66 bin 864 hap ve metamfetamin ele geçirildi. Ev sahibi Suriye uyruklu M.R. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan Suriye uyruklu M.R.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Şüphelinin evine baskın yapan ekipler M.R.'yi gözaltına aldı. M.R.'nin evinde yapılan aramada 47 kilo 200 gram takoz esrar, 66 bin 864 hap, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyete götürülen M.R. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2021-03-17 14:58:21

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