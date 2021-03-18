AB Delegasyon heyeti Hatay’daki arıtma tesislerini inceledi

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, AB tarafından finanse edilen atık su arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, yerli ve yabancı gazetecilerin de içerisinde bulunduğu beraberindeki heyetle Hatay ziyareti kapsamında, Hatay’daki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaptı.

MeyerLandrut ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Kırıkhan ile Hassa ilçesindeki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

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