Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Sen de mi uşak!

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Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ReyhanlıKırıkhan yolu üzerinde seyir halinde giden S.Ç. idaresindeki 31 N 5973 plakalı araç, kontrolden çıkınca karşı yönden gelen Y.B. hakimiyetindeki 31 NZ 595 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan 31 N 5973 plakalı araç yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu 31 N 5973 plakalı araç sürücüsü S.Ç. ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla yaralı S.Ç. Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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