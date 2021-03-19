Köpeğin saldırısına uğrayan kedi telef oldu

Sen de mi uşak!

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerindeki kedi, sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak telef oldu.

İskenderun ilçesinde çöp konteynerinden atlayan kediyi dişleriyle yakalayan köpek, saniyelerce kediyi hırpalayarak zarar verdi. Olaydan bir süre sonra kedinin öldüğü görüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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