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Hatay’da Gazella Gazella’la ceylanlarının sayısı 1141’i buldu Prof. Dr. Ergün: “Kısa bir süre de dağ ceylanlarının sayısının 12-13 kat artması yabancı basının dikkatini çekti”

İHA

Hatay’da Gazella Gazella’la ceylanlarının sayısı 1141’i buldu Prof. Dr. Ergün: “Kısa bir süre de dağ ceylanlarının sayısının 12-13 kat artması yabancı basının dikkatini çekti”

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi veteriner hekim Yaşar Ergün, dağ ceylanlarının popülasyonunun her yıl daha da arttığını, 2008 yılında sayısı 100 kadar düşen dağ ceylanlarının 2020 yılında
bin 200’lere çıktığını söyledi.
1990’lı yılların sonunda Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin verilerine göre dağ ceylanları, İsrail’de kalan 2 bin 500’lük popülasyonlarıyla soylarının tükenmesi tehlikesi altındayken Türkiye’de ise soyunun tamamen tükendiği düşünülüyordu. Ancak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Veteriner Hekim Yaşar Ergün ceylanların bölgedeki varlığını ilk kez 1998’de tespit etti. Ergün, kişisel girişimleri sonucunda bir koruma programı başlatmayı başardı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye içinde kalan dağ ceylanları için bölgede 135 kilometrekarelik sit alanı ilan edildi ve üreme merkezi kuruldu.
Ergün Amerika basınında çıkan makale ile ilgili olarak dağ ceylanlarının sayısı 100’e kadar düşmüşken bunun kısa bir süre de 1213 kat artmasının dikkat çektiğini belirterek “Bu durum Hatay ve benim için çok önemli. Hatay uzun süredir özellikle Suriye’de ki iç savaş başladıktan sonra hiç olumlu bir haberle dünya basının da yer almadı. İlk defa çok önemli bir basın kuruluşunda muhtemelen Cumhurbaşkanı'nda olumlu olarak ismini geçtiği haberlerden birisidir ya da çok önemli haberlerden bir tanesidir. Sayısı 2008 yılında 100 kadar düşen bir türün 2020 yılında bin 200’lere ulaşması benim için çok önemli, Hatay’da çok sevindirici bir şeylerde oluyor. Niye geldiler çünkü dünyada yabani bir türün sayısı 100’e kadar düşmüşken bunun kısa bir süre de 1213 kat artması dikkatlerini çekmiş. Acaba hangi yöntemleri uyguladınız? Nasıl bir yaklaşım sergilediniz diye onu öğrenmek için geldiler. Ben öğretim üyesiyim ama bu çalışmaların tamamını sivil toplum örgütü adı altında yaptım yapmaya devam ediyorum” dedi.

Yapılan son güncelleme ile İsrail ve Türkiye haricinde diğer ülkelerde ki dağ ceylanlarının tamamının yok olduğunun resmi olarak kabul edildiğini belirten Ergün “1990'lı yılların sonunda ve 2000'li yıllar civarında Yemen'de, Suudi Arabistan’da, körfezde küçücük bir adada, İran’da, İsrail'de vardı, Türkiye'de yoktu o zaman. Son güncellemede İsrail haricindeki var olduğu ve Türkiye'de deklare edilen popülasyon hariç tamamı yok olduğu resmi olarak kabul edildi. Türkiye'de popülasyon işin içine girdi. Popülasyon 100 civarında işte daha sonra 200’e, 300'e, 500 ve 700’e derken en son 2020 yılının sonunda yapılan sayımda bin 141’e yükseldi. Muhtemelen 1200 civarında Hatay Dağ Ceylanımız var. Dünyada şu an iki popülasyondan, İsrail popülasyonu stabil halde, Türkiye’de ki popülasyon hızla artıyor” dedi.
Ergün, Suriye sınırına çekilen beton blokların dağ ceylanları açısından büyük katkı yaptığını belirterek “sınır boyuna yapılan taş duvar, sosyolojik olarak farklı şekilde yorumlanabilir ama doğa koruma açısından bize faydası oldu. Arada ki tampon bölge hayvanların kullanımı için otlaması için açıldı ve yüzde 30, yüzde 40 bize avantaj sağladı bölge açısından. Suriye'deki insanlar kazara karşı tarafa geçen tellerden geçen hayvanları vuruyorlardı o durdu. Çimentodan yapılan yüksek duvarın ceylanlar açısından inanılmaz olumlu katkı yaptı. Belki işte bu bölge 135 kilometrekare doluncaya kadar bizim popülasyonumuz yükselecek ben İsrail ile aynı olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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