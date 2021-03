Başında şekil bozukluğuyla dünyaya gelen Mehmet, tedavi olmak istiyor

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da, kraniyofasiyal anomali (baş ve yüz şekil bozukluğu) nedeniyle başında şekil bozukluğu bulunan, bu nedenle bir gözünde görme yetisi azalan ve sağ elini kullanamayan Suriyeli Mehmet Sufan (15), tedavi olabilmek için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Suriye´nin İdlib kentinde yaşayan ancak iç savaş nedeniyle 2015 yılında Türkiye'ye sığınan 6 çocuklu Sufan ailesinin oğulları Mehmet, kraniyofasiyal anomali rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Yaşı ilerledikçe başındaki şekil bozukluğu artan Mehmet Sufan'ın alnında şişme oluştu. Hastalığı yüzünden sağ elini kullanamayan Sufan'ın bir gözünde görme yetkisi de her geçen gün azalmaya başladı.

'PARA İSTEMİYORUM, SAĞLIĞINA KAVUŞSUN İSTİYORUM'

Türkiye'de geçimlerini sokaklarda karton toplayarak sağladıklarını söyleyen Rafid Sufan (49), oğlunun durumuna çok üzüldüklerini söyledi. Oğlunun tedavisini ekonomik zorluklar nedeniyle sürdüremediğini belirten Sufan, "Oğlum hasta ve ameliyat olması lazım. Suriye'de ve Türkiye'de bazı hastanelere götürdük, ancak bazı operasyonlar yapılmasına rağmen hastalığı düzelmedi. Kazandığım para sadece beslenmemize ve kiramıza yetiyor. Mehmet arkadaşlarının sağlıklı olduğunu görüyor, üzülüyor. Arkadaşları da ondan çekiniyor, korkuyor. Oğlumun sokakta yürüdüğünü görünce, mahallenin çocukları orayı terk ediyor, oğlum yalnız kalıyor. Kimseyle arkadaşlık kuramıyor, çünkü korkuyorlar. Ben para istemiyorum, oğlumun sağlığına kavuşmasını istiyorum, arkadaşlarıyla beraber oynayabilsin istiyorum" dedi.

'ARKADAŞLARIM BENDEN KORKSUN İSTEMİYORUM'

Hastalığından kurtulmak istediğini ve gün geçtikçe büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Mehmet Sufan ise "Allah Türkiye devletinden razı olsun, bize kapılarını açtı şu an burada yaşıyoruz. Bu hastalığı tedavi edecek bir hastanede ameliyat olmak istiyorum. Arkadaşlarım benden korksun istemiyorum. Gözüm sürekli akıyor, uyurken kapatamıyorum. Tedavi olmak, iyileşmek ve anne, babama yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

ESNAF, MEHMET SUFAN´I YALNIZ BIRAKMIYOR

Öte yandan, Sufan ailesinin yaşadığı Antakya ilçesindeki Kurtuluş Caddesi esnafı da Mehmet Sufan´ı her gördüklerinde durumuna üzüldüklerini söyledi. Esnaf Mehmet Çağrı Sovuksu, genelde sohbet edip, çeşitli yardımlarda bulundukları genci gördüklerinde zaman zaman para vermek istediklerini, ancak Mehmet'in gururuna yediremeyip kabul etmediğini söyledi.

Esnaf Ali Güleryüz ise, "Hastalığından dolayı yalnız kaldığını anlatıyor bize, üzülüyor. Bizim devlet büyüklerimizden ricamız, bu kardeşimizi tedavi etsinler, bu durumdan kurtarsınlar" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-03-21 12:11:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.