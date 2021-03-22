Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti, geçimini balıkçılıkla sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti, geçimini balıkçılıkla sağlıyor

DHA

Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti, geçimini balıkçılıkla sağlıyor


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)ANKARA'da kafe işletirken pandemi nedeniyle olumsuz etkilenince şehir hayatını bırakan Mehmet Kuş (35), Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki babasından kalma denize yakın eve yerleşti. Doğa ile baş başa olmanın kendisine huzur verdiğini anlatan Kuş, balık tutarak haftada kazandığı 2 bin lira ile geçimini sağladığını ve kimi zaman da balık takası ile gıda ihtiyacını karşıladığını söyledi. 
Ankara´da 10 yıl kafe ve restoran işletmeciliği yapan Mehmet Kuş, pandemi döneminde işlerindeki durgunluk nedeniyle memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesine döndü. İlçenin denize yakın Gözlüce Mahallesi'nde babasından kalma iki odalı eve yerleşen Kuş, doğu yürüyüşleri ile bölgeyi keşfederken, zıpkınla balık tutarak doğal yaşam sürmeye başladı.
Pandemi ile stresli günler yaşadığını ifade eden Kuş, "Pandemi nedeniyle, işler kötü gidince bunaldık, stres yaşadık, maddi olarak, manevi olarak çok etkilendik. Tüm bunlardan uzaklaşmak istedim ve bu nedenle ben de memleketime döndüm. Babamdan kalma küçük, iki odalı bir evimiz var, deniz kenarında orda tek başıma kalmaya ve doğal yaşamaya karar verdim. Daha önce para biriktirmeye çalıştım olmadı, baktım ki hayatımdan ömrümden gidiyor. Ben de boş verdim artık, denize olan merakımı kullanmak istedim, balık avlamaya başladım. Ben dalgıcım normalde, iyi bir yüzücüyüm. Bu nedenle kendimi denize vermeye karar verdim. Her gün buraya geliyorum, hava şartları uygun olduğu zaman dalıyorum. Sabah ve akşam balık tutuyorum ve geçimimi bundan sağlıyorum" dedi.
'BALIKLARI TAKAS EDİP, TEREYAĞI, TUZLU YOĞURT, PEYNİR ALIYORUM'
Yeni hayatında birçok şeye para ödemediğini söyleyen Kuş, "Zıpkınla vurduğum, olta ile yakaladığım balıkların bir kısmını satıyorum, ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Gıda tedarik ederken de yakaladığım balıkları çobanlarla takas yapıyorum bazen. Onlardan tereyağı, tuzlu yoğurt, peynir, çökelek alıyorum. Kaynak suyu kullanıyorum, ekmeği zaten tandırdan alıyorum. Ekmeği alırken de buraya yakın köylere gidip, orada tandırdaki ablalardan balığı ekmeğe takas ediyorum. Tuttuğum balıkları muhafaza etmek için de balıkçıya balık verip aynı şekilde buz alıyorum. Zıpkın ve buna benzer malzemelerimde eksik olduğunda ayda bir şehre iniyorum" diye konuştu.
KOYLARDAKİ MAĞALARDA ÇADIR KURUYOR
Karanlığı çok sevdiğini ve dinlenmek için kendine çok vakit ayırdığını da söyleyen Kuş, balık tutabileceği Kel Dağı koylarındaki mağaralarda çadır kurduğunu anlatarak, "Deniz şartları iyi olduğunda çadırımı da alıyorum, buraya geliyorum. Balık olmadığı zaman bazen iki gün çadırda kalıyorum. Ama balık yakaladığım zaman, burada muhafaza edemediğim için kokmasın diye eve gitmek zorunda kalıyorum. Daha sonra gıda takviyesi alıp, bu koylara geri geliyorum. Bazen üç gün balık vuramadığım zamanlar oluyor, üç gün burada kalıyorum. Çünkü başka işim yok. Gece de oltamı atıyorum deniz kenarına, `kıyıda beklemektense, denizin içinde beklesin´ diyorum. Sabah saatlerinde sürpriz balıklar da çıkıyor" dedi.
HAFTALIK 2 BİN TL PARA KAZANIYOR
Balık tutarak haftalık 2 bin TL para kazandığını dile getiren Kuş, şunları söyledi:
"Tatmin edici balık tutuyorum. Hem kendi yeteneğim hem de bölgeye hakim olduğum için biliyorum açıkçası nerede hangi balık olacağını. Tuttuğum balıkları da ciddi paralara veriyorum. Taze ve doğal olduğu için, özel olarak sipariş verenler var. Denizdeki canlı balığı sipariş edenler bile var. Haftalık 50-60 kilo balık tutuyorum, bunları da farklı fiyatlara satıyorum."
TEK RAHATSIZ OLDUĞU KONU KİRLİLİK
Deniz ve doğanın kendisine verdiği huzurun anlatılmaz derecede iyi olduğunu, fakat bölgede rahatsız olduğu tek şeyin kirlilik olduğunu ifade eden Kuş, "Rahatsız olduğum tek bir durum var; o da insanlar denize, pikniğe, oltaya geldiğinde çöplerini bırakıp gitmeleridir. Bu çok ciddi bir problem ve sahil, kutularla, plastik atıklarla dolu. Ben boş zamanımda, bazen deniz dalışa elverişli olmayınca, insanların attığı çöpleri topluyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-03-22 09:05:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınözü’ndeki ters konak vatandaşların ziyaretine açıldı
YEREL HABERLER Altınözü’ndeki ters konak vatandaşların ziyaretine ...
Jandarmadan radar ve drone destekli denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan radar ve drone destekli denetim
Sessiz canlara adanmış bir hayat
YEREL HABERLER Sessiz canlara adanmış bir hayat
Başında şekil bozukluğuyla dünyaya gelen Mehmet, tedavi olmak istiyor
YEREL HABERLER Başında şekil bozukluğuyla dünyaya gelen Mehmet, ...
CHP Yönetim Kurulu üyesinin yardım ettiği teröristlerin hücre evi görüntülendi Teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen şahsın, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı Teröristlerin hücre evi görüntülenirken, evin casus kameralarla korunduğu görüldü
YEREL HABERLER CHP Yönetim Kurulu üyesinin yardım ettiği ...
Ata keserli işkence Hatay’ın Arsuz ilçesinde yükü çekemeyen ata keserle vuran bir kişi vatandaşlar tarafından görüntülendi Olayın ardından yakalanan şahsa adli işlem başlatılırken, ata el koyuldu
YEREL HABERLER Ata keserli işkence Hatay’ın Arsuz ilçesinde yükü ...
Hatay’da Gazella Gazella’la ceylanlarının sayısı 1141’i buldu Prof. Dr. Ergün: “Kısa bir süre de dağ ceylanlarının sayısının 12-13 kat artması yabancı basının dikkatini çekti”
YEREL HABERLER Hatay’da Gazella Gazella’la ceylanlarının sayısı 1141’i buldu Prof. ...
Hatay'da 25 kadın ipek dokuma kursunda meslek öğreniyor
YEREL HABERLER Hatay'da 25 kadın ipek dokuma kursunda meslek ...
Teröristlere yardım ettiği öne sürülen kişinin CHP Kırıkhan üyesi olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Teröristlere yardım ettiği öne sürülen kişinin CHP ...
Hatay’da göç eden turnaların muhteşem görüntüsü
YEREL HABERLER Hatay’da göç eden turnaların muhteşem görüntüsü
TOBB'dan Belen'deki yangınlarda zarar gören alanlara 31 bin fidan
YEREL HABERLER TOBB'dan Belen'deki yangınlarda zarar gören alanlara ...
Araç otobanda aniden alev aldı, canlarını zor kurtardılar
YEREL HABERLER Araç otobanda aniden alev aldı, canlarını zor ...
Otoyolda hafif ticari araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Otoyolda hafif ticari araç alev alev yandı
Husumetli iki aile, camide dualar eşliğinde barıştı
YEREL HABERLER Husumetli iki aile, camide dualar eşliğinde barıştı
Arıcıoğlu Otomotiv Direktörü Yavuz Tekin: “Salgın döneminde otomotiv piyasası değer kazandı”
YEREL HABERLER Arıcıoğlu Otomotiv Direktörü Yavuz Tekin: “Salgın ...
Samandağ’da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
YEREL HABERLER Samandağ’da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim