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Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı

İHA

Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı

Hatay'da, büyük şehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan yabancı uyruklu terörist tutuklandı.
Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu E.K. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan tutuklanan E.K. Hatay T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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