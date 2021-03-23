Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'da, büyük şehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan yabancı uyruklu terörist tutuklandı.

Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu E.K. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan tutuklanan E.K. Hatay T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.