Yaralı bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye sırasında yaralı halde bulduğu yılan kartalı tedaviye alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında, arazide kanadından yaralı ve bitkin halde yılan kartalı buldu.

İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kartal, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Yılan kartalının, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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