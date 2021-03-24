Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde cezaevinde yatan bir kişinin evinde uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezaevinde bulunan M.K isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik köpeği ile aranan evde 680 adet Captagon ve daralı 30 gram takoz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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