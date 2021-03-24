Cezaevindeki tutuklunun evinde uyuşturucu madde ele geçti

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI, (Hatay), (DHA)HATAY´da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevinde bulunan M.K.´nin evinde 680 uyuşturucu hap ve 30 gram takoz esrar ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan cezaevinde bulunan M.K.´nin evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan polis, evde özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Köpeğin uyarı verdiği bölümlerde detaylı arama yapan polis, 680 uyuşturucu hap ve 30 gram takoz esrar ele geçirdi. Tutuklu bulunan M.K. hakkında `uyuşturucu madde ticareti´ yapmaktan işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-03-24 15:28:12



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