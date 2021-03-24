Hatayspor, yeni stadyumunda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

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Hatayspor, Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını devam sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Osman Çalgın Tesisleri’nde başlayan antrenmanda iki grup halinde kuvvet idmanı gerçekleştirildi.

Günün ikinci antrenmanını yeni stadında gerçekleştiren bordobeyazlılar, Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular pas ve dar alan çalışması yaptı.

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