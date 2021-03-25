Kırıkhan'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçti

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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan polis, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik ilçe girişinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S. hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2021-03-25 09:39:40



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