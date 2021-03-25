Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay), (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle balıkçı barınağındaki 10 tekne zarar gördü.

İlçede 2 gündür etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçı barınağındaki 7 tekne su aldı, 3 tekne de zarar gördü. Zarar tespit çalışmalarının hava şartlarının düzelince yapılacağı bildirildi. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin de barınağa gelerek incelemelerde bulundu. Keskin, olası mevsimsel felaketlere karşı barınakta tedbir alınması için ilgili makamlara bildirimde bulunduklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Sedat İSKENDEROĞLU

2021-03-25 12:06:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.