Otizmli Ali´nin tatlıları damak çatlatıyor

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY'da, Ekinci Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde aşçılık bölümü son sınıf öğrencisi otizmli Ali Vural (18), staj gördüğü künefe işletmesinde hem müşterilere servis açıyor hem de elleriyle yaptığı tatlı çeşitlerinin sunumunu yapıyor. Ailesinin 5 yaşında otizmli olduğunu fark ettiği Vural, aldığı özel eğitimler ve aile desteğiyle becerilerine her gün yenisini ekliyor.

Antakya ilçesinde ailesi tarafından 5 yaşında otizmli olduğu fark edilen Ali Vural, özel eğitim okullarında yaşıtlarıyla beraber eğitim gördü. Öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle hayata tutunan Vural, mücadeleci ruhuyla otizmlilere ve onların ailelerine örnek oluyor. Okulunu çok sevdiğini ve güzel vakit geçirdiğini anlatan Ali Vural, "Arkadaşlarımla okulda sarma içi, makron, pankek, kurabiye yapıyoruz. Okulumu çok seviyorum, künefe yapmayı da çok seviyorum" dedi.

'ALİ'Yİ HİÇBİR ZAMAN DİĞER ÇOCUKLARIMDAN AYIRMADIM'

Oğlunun mutfakta yemek yapma becerisini fark ettiklerini, o yönde eğitimlere ağırlık verdiklerini söyleyen Nazife Vural (39), hiçbir zaman onu, diğer iki kardeşinden ayırmadıklarını kaydetti. Çocuklarına sevgi ve şefkatle yaklaştıklarını söyleyen Vural, "Oğlumun otizmli olduğunu 5 yaşında öğrendik. Daha sonra özel eğitimler almaya başladı ve ben de birebir ilgilenmeye başladım. Ali'yi hiçbir zaman özel bir çocuk olarak görmedik, kendisine bunu yansıtmadık. Evde beraber pastalar yapıyoruz, mutfakta yemek yaparken bana hep yardımcı oluyor. Ali künefeler yapıyor, bize de getiriyor" dedi.

'ÇOCUKLARINIZI EVE KAPATMAYIN'

Otizmli çocuğu olan ailelere tavsiyelerde bulunan anne Nazife Vural, "Çocuklarınızı eve kapatmayın. Onlar özel çocuk olabilir, biz evlerde bıraktıkça insanlar onları dışlıyor. Biz bu çocuklarımızı dışarı çıkarmalıyız. Çocuklarımız ne kadar sosyal olursa, sevgiyi ne kadar alırsa o kadar normalleşiyor. Biz böyle yaptık, böyle başardık. Benim oğlum hiçbir zaman kendisini otizmli olarak görmüyor. Biz başarımızın üstüne daha neler yapabiliriz, artılarımız daha fazla ne olabilir çabası içindeyiz. Çocuklar evlerde değil, dışarıda özgür, dışarıda mutlu" diye konuştu.

'ÖZEL ÇOCUKLARA, ÖZÜRLÜ GİBİ KELİMELER KULLANMAYALIM'

Otizmin bir engel olmadığını, gelişimsel farklılar olarak gördüklerini söyleyen ve verdikleri eğitimlerle çocukları topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen öğretmeni Hakan Küçükler, "Ali ve onun gibi öğrencileri topluma kazandırmak bizim en büyük gururumuz. Verdiğimiz eğitimlerle ve ailesinin desteğiyle Ali´yi bu seviyeye getirdik. Öz bakım becerileri ve akademik olarak gelişmesi yönünde artıları var. Ali ve onun gibi özel çocuklara, sokaklarda özürlü gibi kelimeler kullanılıyor. Biz bunları duyunca gerçekten çok üzülüyoruz. Ali´nin eğitimler sonunda künefe yapma becerisi çıktı ortaya ve biz bundan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

'BÜTÜN İŞLETMELER, ÖZEL ÇOCUKLARI ALIP EĞİTİMİNE KATKI SUNMALI'

Otizmli Ali´nin iki aydır yanlarında staj gördüğünü anlatan künefe ustası Müslim Günal ise şöyle konuştu:

"İlk geldiğinde konuşmayan Ali şu an konuşuyor. Her gün üzerine katarak künefe yapmayı da öğrendi. Bütün işletmeler aslında, birer özel çocuğu stajyer olarak alıp ya da yanlarında çalıştırsa, eğitebilse, hayatları boyunca daha rahat bir yaşam sürmesine vesile olabilir. Ben bunu bir insanlık vazifesi olarak görüyorum, herkes de bu şekilde görürse bu özel çocuklar hayata daha çok bağlı kalırlar."DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-03-25 12:38:35



