Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi (2)

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SU TAŞKINLARI YAŞANDI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 gündür devam eden şiddetli lodos kıyı şeridindeki yerleşim yerlerine de zarar verdi. Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar kıyı şeridindeki mahallerde su taşkınlarına sebep oldu. Deniz Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerleri zarar görürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışma başlattı. İşletmesi zarar gören Ertan Şimşek, her yıl benzer felaketler yaşadıklarını belirterek, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi.

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Ali ARSLAN

2021-03-25 14:13:00



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