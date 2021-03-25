Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Aracı (90), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore gazisi Mehmet Aracı, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün hayatını kaybetti. Aracı için İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Törene, kent protokolü, askeri erkan, İskenderun Gazi Derneği Başkanı Neşet Turhan, ailesi ve yakınları katıldı. Aracı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından gözyaşları arasında Çankaya Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-03-25 17:14:15
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