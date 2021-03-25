Atakaş Hatayspor milli maç arasında çalışmalarına devam etti

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) -SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'de 46 puanla 7'nci sırada bulunan Hatayspor, milli maç arasında verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 32'nci haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan bordo beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yeni Hatay Stadyumu'nda idman yaptı. İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcular turnuva yaparken, kazanan yeşil takım oldu.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-03-25 17:52:10



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