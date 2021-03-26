Fırtınadan sonra gökkuşağı İskenderun Körfezinde gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağı manzaralarına bıraktı

İskenderun Körfezinde etkili olan şiddetli fırtına yağmurla birlikte etkisini kaybetti. Gemiler üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İskenderun Körfezinde etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile deniz trafiği durmuştu. Bir geminin karaya oturmasına neden olan fırtına, gece yarısından itibaren etkisini kaybetti ve yerini sağanak yağmura bıraktı.

Yağmur sonrası İskenderun Körfezinde demirli bulunan gemiler üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı manzarası ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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