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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Kara: "Korona virüs sonrası nörolojik sorunlar artıyor"

İHA

Dr. Kara: "Korona virüs sonrası nörolojik sorunlar artıyor"

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, korona virüs enfeksiyonu geçirmiş kişilerde nörolojik etkilerin devam ettiğine dikkat çekerek, hastalık sonrası baş ağrısı, baş dönmesi, bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma gibi şikayetleri yaşayanların nörolojik değerlendirme için mutlaka uzman hekime başvurması gerektiğini bildirdi.
Dünya genelinde, bir yıldan bu yana etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs salgınının nörolojik problemleri tetiklediğini de ifade eden Uzm. Dr. Atilla Kara, “Solunum yoluyla vücutta çeşitli hasarlara neden olan korona virüs, nörolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Hastalık atlatılsa dahi, hastalığın yan etkileri devam ediyor. Korona virüs hastalığı geçiren hastaların çoğunda nörolojik semptomlar görülmekte ve ağır hastalarda inme gibi yüksek riskli rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir” dedi.
Korona virüs sonrası görülen nörolojik semptomlardan söz eden Uzm. Dr. Kara, şöyle devam etti:
"Korona virüs enfeksiyonu sonrası vasküler baş ağrısı ve pozüsyonel vertigo, en sık görülen şikayetlerin başında geliyor. Bununla birlikte korona virüs enfeksiyonu, vücudun pek çok bölgesinde karıncalanma, uyuşmaya ve his kayıplarına neden olan ‘Guillain Barre Sendomu’nu tetiklediğinden, özellikle bacaklarda kuvvetsizlik ve yürüme bozukluğu yaşayanların nörolojik muayeneden geçmesi önem arz etmektedir. Yeni tip korona virüs salgını, sadece bir solunum yolu hastalığı değil, kalıcı hasarlara yol açabilen ciddi bir sağlık sorunudur."
Normalleşme süreci ile birlikte vaka artışlarının devam ettiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Atilla Kara, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunarak, “Yeni normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için tedbiri elden bırakmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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