Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip, ardından tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ReyhanlıAntakya karayolunda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 31 KLM 51 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, ardından tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile kamyonetteki H.B. ve M.A.G. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2021-03-26 21:38:08
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