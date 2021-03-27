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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Boupendza´nın test sonucuyla ilgili elimize bir bilgi ulaşmadı

DHA

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Boupendza´nın test sonucuyla ilgili elimize bir bilgi ulaşmadı


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sosyal medyada oyuncuları Aaron Boupendza´nın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığına dair ilgili haberlerle ilgili olarak, "Bizim elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor´da ülkesinin milli takım kampında bulunan Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza´nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, "Gabon Federasyonu´ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye´ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Hatay İzzet NAZLI
2021-03-27 10:50:44

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