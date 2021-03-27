Yolda kalan traktörü motosiklet ile çektiler

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Hatay’da yolda kalan traktörü 2 motosikletli çekti.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Topaktaş Yaylası’nda yolda kalan traktörü çevredeki 2 motosikletli vatandaş halat bağlayıp çekerek yardım etti. Vatandaşlardan biri o anları görüntülerken oldukça ağır olan römorklu traktörü motosikletlerin çekmesi görenleri hayrete düşürdü.

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