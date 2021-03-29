Yurt dışında çare bulamadı Türkiye'de sağlığına kavuştu Yaklaşık iki aydan bu yana bel fıtığı problemi bulunan Sevim Orhan, İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonla ağrılarından kurtuldu

Yurtdışında gördüğü tedavilerden fayda bulamayan 54 yaşındaki Sevim Orhan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan bel fıtığı ameliyatıyla, ağrılarından kurtuldu.

Yaklaşık iki aydan bu yana bel fıtığı problemi bulunan Sevim Orhan, İskenderun Gelişim Hastanesi’ne başvurdu. Op. Dr. Doğan Değirmenci, sağ bacak ağrısı ve güç kaybı şikâyetleriyle başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucunda bel fıtığı teşhisi koyduklarını belirterek, "Mikro cerrahi tekniği ile gerçekleştirdiğimiz başarılı bir ameliyat sonrası hastamızı ertesi gün taburcu ettik. Hastamızın artık ağrısı yok, ayağını hareket ettiriyor” dedi.

Ağrılarının artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade eden Orhan, ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu belirterek, “İki aydan beri devam eden sağ bacak ağrım vardı. Yurtdışında yaşıyorum ve birçok merkeze başvurmama rağmen ağrılarım geçmemişti. Eski sağlığıma kavuştum. Ağrısız bir hayatım var artık” diye konuştu.

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