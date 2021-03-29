Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde kendilerini 'tüccar' olarak tanıtarak zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen 3 kişi, yakalandı. Şüphelilerden A.E. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zeytinyağı üreticilerinin ihbarı üzerine, kendilerini tüccar olarak tanıtıp üreticileri dolandırdığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, üreticilerden zeytinyağı alıp parasını ödemediği öne sürülen kişilerin A.E., V.Y. ve U.K. olduğunu belirledi. Adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.E. `Suç islemek amacıyla örgüt kurmak´ ve `dolandırıcılık yapmak´ suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-03-29 12:43:59



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